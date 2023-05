Torino-Fiorentina 1-1: video, gol e highlights

Buoni ritmi ma poche vere occasioni nel primo tempo, gol ed emozioni invece nella ripresa: bel pareggio tra Torino e Fiorentina, che non si fanno male e si portano a 50 punti in classifica, due in meno rispetto all'ottavo posto. Sblocca il match Jovic per i viola, che entra all'intervallo e subito dopo va a segno di testa. Rimette le cose a posto Sanabria, che raggiunge quota 12 gol in campionato grazie a una bella girata di sinistro