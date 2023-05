Il Napoli torna alla vittoria e fa ancora festa davanti al suo pubblico. I ragazzi di Spalletti premono per tutto il primo tempo e lo chiudono in superiorità numerica per il doppio giallo rifilato a Gagliardini. Nella seconda frazione di gioco Anguissa si gira e calcia col destro, trovando il vantaggio. L'Inter trova il pari grazie a Lukaku che approfitta di una dormita di Juan Jesus, ma il mancino a giro di Di Lorenzo riporta avanti i campioni d'Italia che poi la chiudono nel recupero grazie a Gaetano

