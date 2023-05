Dopo la vittoria della Coppa Italia, l'Inter cerca il punto che varrebbe aritmeticamente la zona Champions, contro un'Atalanta che ha invece l'opportunità di rientrare in corsa. Inzaghi sceglie la coppia Lukaku-Lautaro in attacco, Dzeko parte in panchina. Sulle fasce conferme per Dumfries e Dimarco; in difesa spazio a D'Ambrosio. Gasperini con Hojlund titolare e Pasalic alle sue spalle. Diretta su Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD