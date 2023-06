finisce qui!

La Fiorentina c'è, in vista della finale di Conference, archivia il campionato con un successo sul Sassuolo in trasferta, buon viatico verso la sfida al West Ham. La squadra di Italiano si gestisce ma gioca per vincere, parte meglio e con Cabral, nel primo tempo, colpisce un palo. Il Sassuolo prova a reagire nel finale di prima frazione ma la Fiorentina fa buona guardia. Inizia la ripresa e la viola passa con Cabral che sfrutta una corta respinta di Russo. Il Sassuolo non si dà per vinto e si guadagna un rigore per fallo di mano di Cabral: segna Berardi. Italiano inserisce Saponara che lo ripaga con un bellissimo gol da fuori area. Tressoldi viene espulso per doppio giallo e Nico Gonzalez fa 3-1. Nel finale rosso anche per Rogerio che lascia i suoi in 9. La Fiorentina sale a 56 all'ottavo posto, il Sassuolo chiude a 45.