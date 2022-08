Pareggio delle prime volte al Castellani: primo gol in Serie A per Baldanzi (classe 2003) e Kallon (classe 2001). Un punto a testa per Empoli e Verona che continuano a non vincere in questo campionato. Monologo degli azzurri nel primo tempo, poi la reazione dei gialloblù nella ripresa con i cambi indovinati da Cioffi

EMPOLI-VERONA, LE PAGELLE