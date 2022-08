Una Juve cinica, concreta e spietata anche se non particolarmente brillante, riesce ad avere la meglio su uno Spezia mai domo. La squadra di Allegri vince 2-0 e sale a quota 8 punti in classifica. I bianconeri aprono la gara con una bella punizione di Vlahovic. Poi la Juve soffre l'iniziativa dello Spezia, Szczesny accusa un infortunio alla caviglia. Si rivedono in campo Kostic e Di Maria, ma Milik chiude la gara con una bella girata