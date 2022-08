Napoli-Lecce, probabili formazioni: Raspadori nell'undici titolare

Spalletti pensa al turnover specialmente in attacco eccetto Osimhen. Possibile maglia da titolare per Raspadori, riposa Kvara. In difesa gioca Olivera. Nel Lecce attesa per Umtiti ma giocherà, invece, Pezzella. Banda confermato nell'undici iniziale. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN alle 19.45, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky Condividi

Un Napoli in salute ospita allo stadio 'Maradona' il Lecce. La squadra di Spaletti è reduce dal pareggio ottenuto al 'Franchi' contro la Fiorentina e ha l'opportunità di tornare alla vittoria e agganciare il primo posto in classifica a quota 10 punti. Luciano Spalletti alle prese con un possibile turnover e molto probabilmente schiererà il neo acquisto Raspadori dal 1'. Per la squadra di Baroni trasferta proibitiva dopo un avvio di campionato con un solo punto conquistato proprio nello scorso turno di campionato contro l'Empoli. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN alle 19.45, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Napoli, un turno di riposo a Kvara In queste prime uscite Spalletti non ha cambiato di molto l'XI titolare ma all'orizzonte paiono esserci un po' di rotazioni. La più significativa è in attacco: il 4-2-3-1 azzurro prevede infatti Politano, Raspadori ed Elmas sulla linea dei trequartisti. Riposo quindi per Kvara. In difesa spazio invece a Olivera: l'uruguaiano si posizionerà sulla sinistra facendo rifiatare Mario Rui. NAPOLI (probabile formazione) 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti