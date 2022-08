Con il suo primo gol in campionato, segnato da Gabbiadini al 92' su assist di Rincon, la Samp ferma la Lazio a Marassi. Biancocelesti avanti al 22' con il secondo gol in campionato di Immobile, bravo a sfruttare un tacco delizioso di Milinkovic Savic. La squadra di Sarri colpisce poi un palo con lo stesso Immobile e nella ripresa pensa più a gestire il risultato che non a trovare il colpo del KO. I blucerchiati, pericolosi soprattutto con Quagliarella, guadagnano un punto prezioso. Lazio ferma a quota 8