Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Kjaer torna titolare dopo l'infortunio

Un solo cambio previsto nel Sassuolo rispetto al match con lo Spezia: titolare Thorstvedt. Pioli fa turnover e prevede 5 cambi ma soprattutto il ritorno dal 1' di Kjaer. Tonali riposa, al suo posto Pobega. In attacco confermato Giroud, indisponibili Rebic e Origi. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 18.30, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Condividi

Il Milan torna al Mapei dove nella scorsa stagione, all'ultima giornata di campionato, ha conquistato il suo 19° Scudetto. La squadra di Pioli vuole dare continuità alle due vittorie casalinghe ottenute contro Udinese e Bologna e conquistare la sua prima vittoria in trasferta in questo campionato. Torna Kjaer dal primo minuto dopo l'infortunio rimediato nella scorsa stagione. Il Sassuolo, dal canto suo, ha avuto un inizio abbastanza discreto se si eccettua la sconfitta di Torino con quattro punti raccolti in tre giornate di campionato. Diretta sull'App DAZN e su ZONA DAZN alle 18.30, disponibile al canale 214 del telecomando Sky.

Sassuolo, Thorstvedt favorito per una maglia da titolare Un solo cambio di formazione in vista per Dionisi rispetto al pareggio contro lo Spezia

In mezzo rischia Matheus con Thorstvedt al momento favorito per una maglia da titolare. In attacco invece Ceide va ancora verso un ingresso dalla panchina. Resta favorito infatti Kyriakopoulos che ormai viene schierato costantemente in una posizione avanzata rispetto al suo naturale ruolo.

SASSUOLO (probabile formazione) 4-3-3: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi