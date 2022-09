Termina senza reti la sfida allo Zini, 0-0 che consegna il primo punto in campionato ai grigiorossi di Alvini. Chance in avvio per Pinamonti e Zanimacchia, annullato il gol di Dessers per fuorigioco. Sassuolo vicino al vantaggio con Lopez e Kyriakopoulos, lo trova Pinamonti ma in offside. Ci provano anche Laurienté e Frattesi, fermati da Radu. Dionisi sale a quota 6 punti dopo il terzo pareggio di fila

