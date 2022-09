La sfida della Dacia Arena tra Udinese e Roma chiude la domenica di Serie A. Sottil sceglie Success come partner di Deulofeu in attacco, Samardzic e Arslan sono le mezzali. Mourinho conferma Dybala e Pellegrini in appoggio ad Abraham, sugli esterni spazio a Karsdorp e Spinazzola. Subito pericoloso Dybala, ma è Udogie a colpire su un errore di Karsdorp. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky