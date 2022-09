Al Franchi si gioca il primo dei tre big match in programma nel sabato della 5^ giornata del campionato di Serie A. Fiorentina e Juventus si affrontano in una classicissima del calcio italiano. La squadra di Italiano deve riscattare l'inatteso ko della Dacia Arena contro l'Udinese mentre la formazione di Allegri vuole dare continuità al successo casalingo contro lo Spezia e, se possibile, migliorare la qualità del gioco, non sembrato eccelso, della sua squadra in queste prime giornate di campionato. Dopo aver schierato particamente la stessa formazione nelle prime giornate, Allegri potrebbe dare vita a un turnover un po' più consistente rispetto alle precedenti gare. Diretta su DAZN e ZONA DAZN alle 15, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.