Arrivabene sul mercato "boutique" e su CR7

Le parole dell'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, prima della partita: "Cresciuti rispetto a un anno fa dopo il mercato. La partenza è stata a singhiozzo per tutte le squadre quindi per il momento va bene così. Le scelte fatte da Allegri sono corrette considerando che martedì saremo a giocare una partita di Champions contro il Psg. Sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca. Se siamo pronti per lottare per lo scudetto? I giocatori della Juventus lottano sempre, a prescindere dallo scudetto. Mercato? Con i costi che girano la definirei una boutique. Con Cristiano Ronaldo ci siamo salutati con rispetto reciproco quando è andato via, adesso spiace vederlo in una situazione così ma non è più un problema della Juventus"