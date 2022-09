Sarri potrebbe optare per un centrocampo più solido con Vecino titolare e Luis Alberto nuovamente in panchina. Felipe Anderson e Romagnoli sono entrambi disponibili. Spalletti accantona il turnover e torna a schierare la squadra con maggiore affidabilità. Unico dubbio: Kvara o Politano. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

La gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli chiude un gran sabato di Serie A con tre big match in programma. Sarri torna ad affrontare la sua ex squadra, il Napoli, dopo la sfortunata trasferta di Marassi dove la Lazio ha pareggiato 1-1 subendo il gol del pari nei minuti finali da Gabbiadini. Non se la passa meglio il Napoli che ha accusato una battuta d'arresto nella sfida del 'Maradona' contro il Lecce: 1-1 il risultato finale che è costato agli uomini di Spalletti il primo posto in classifica sebbene in coabitazione con la Roma el'Atalanta.