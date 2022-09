Il Napoli espugna l'Olimpico in rimonta: i gol di Kimjae nel primo tempo e di Kvaratskhelia nella ripresa annullano il vantaggio iniziale di Zaccagni al 4'. Decisivo un grande quarto d'ora all'inizio del secondo tempo per gli ospiti: tante occasioni create e tre prodezze di Provedel, che non ha potuto nulla sulla botta del georgiano. La squadra di Spalletti ha colpito anche due legni. La Lazio protesta per un possibile fallo da rigore di Mario Rui su Lazzari dopo lo svantaggio