Pioli ha praticamente deciso la formazione del derby. Unico possibile ballottaggio tra Messias e Saelemaekers. Prima stracittadina da titolare per De Ketelaere. Inzaghi deve scioglire gli ultimi dubbi: Bastoni (febbre) in forse, pronto Dimarco. Ballottaggio Darmian-Gosens, mentre in attacco Dzeko e Correa si giocano una maglia da titolare accanto a Lautaro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN alle 18.30, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky