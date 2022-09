Salernitana ed Empoli si dividono la posta in palio all'Arechi. Meglio i toscani nel primo tempo: Satriano sblocca il risultato alla mezz'ora, Mazzocchi pareggia qualche minuto dopo. Per entrambi è il primo gol in Serie A. Nella ripresa i campani tengono in mano il pallino del gioco e completano la rimonta con Dia (l'ex Villarreal è già a quota 3 gol), ma non chiudono il match. L'Empoli, quindi, pareggia nel finale con Lammers, complice la deviazione di Fazio

SALERNITANA-EMPOLI 2-2, LE PAGELLE