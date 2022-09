Missione compiuta per il Torino che batte un coriaceo Lecce all’Olimpico e si porta a ridosso delle posizioni di vertice della classifica. La squadra di Juric (Paro in panchina) parte bene e crea due chance con Pellegri e Radonjic. Per il Lecce Banda è il più pericoloso. Sul finire di primo tempo Vlasic fulmina Falcone con un bel diagonale. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Pellegri, Falcone si supera su Vojvoda ed evita il 2-0. I pugliesi restano a quota 2 in classifica

PAGELLE