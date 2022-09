Occorreva ritrovare la vittoria per riportarsi a ridosso delle prime. Missione compiuta per la Roma che vince una gara complicata al Castellani contro l’Empoli. Dybala è l’uomo match per Mourinho. Nel primo tempo l’argentino colpisce un palo e poi segna la rete del vantaggio giallorosso. Satriano, a sua volta, coglie il palo e poi Bandinelli fa 1-1. Nella ripresa assist di Dybala per Abraham che riporta in vantaggio la Roma. Pellegrini sbaglia un rigore, Akpa Akpro espulso. Roma quarta con l’Udinese a 13 punti