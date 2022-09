La Roma batte 2-1 l'Empoli coi gol di Dybala (anche un assist per lui) e Abraham, è proprio la Joya il migliore in campo, da 7 in pagella come l'altro marcatore giallorosso. Tre insufficienze per entrambe le due squadre: è il portiere Vicario il migliore dell'Empoli

EMPOLI-ROMA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS