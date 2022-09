Un tocco morbido di Brozovic su assist di Barella all'89' stende un Torino che esce da San Siro a testa alta, dopo aver messo in difficoltà i nerazzurri: Handanovic para tutto su Vlasic, Sanabria e Ricardo Rodriguez, l'Inter non calcia in porta per tutto il primo tempo. Allo scadere il gol-partita che fa ritrovare la vittoria a Inzaghi dopo due sconfitte (Milan e Bayern) e porta momentaneamente i nerazzurri al terzo posto in classifica