La sfida del Maradona apre la 6^ giornata di campionato. Spalletti, senza Osimhen, fa 4 cambi rispetto alla vittoria contro il Liverpool: al centro del tridente, con Politano e Kvaratskhelia, c'è Raspadori. Simeone va in panchina, così come Zielinski. 4-3-3 anche per Gotti, con esordio dal 1' per Ampadu. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15