Il Monza conquista il suo primo punto in Serie A. La punizione di Sensi al 34' illude Stroppa, ma Gonzalez, entrato all'intervallo, pareggia per il Lecce all'alba del secondo tempo. Partita povera di occasioni fino al recupero, quando Di Gregorio si esalta con due interventi sullo stesso Gonzalez e Colombo. Gli ospiti possono così festeggiare un traguardo storico nonostante una ripresa molto timida. Il Lecce sale invece a quota 3 punti in classifica, recriminando per due possibili rigori non rilevati da Pairetto