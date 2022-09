Un gol di Raspadori (titolare al posto di Osimhen) a 1' dalla fine permette al Napoli di superare uno Spezia ordinato e attento. Gli azzurri collezionano occasioni con Kvaratskhelia (premiato nel prepartita come miglior giocatore di agosto) ma non sfondano, rischiando di subire il gol da Kiwior dopo un pasticcio tra Mario Rui e Meret. Palle-gol anche per Anguissa e Zielinski, ma a risolverla è Raspadori, che porta momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica