Gotti può contare su Reca che è a disposizione per il derby ligure. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Gyasi che dovrebbe essere al centro dell'attacco in coppia con Nzola. Giampaolo deve fare sempre la conta degli assenti. Recupera Murillo che sarà regolarmente in campo. Leris e Verre si giocano una maglia da titolare. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18

Sia Spezia che Sampdoria sono a caccia di punti preziosi per migliorare una classifica fino a questo momento deficitaria. Lo Spezia ha vinto un solo match in questo campionato, ovvero alla prima giornata contro l'Empoli. Da allora soltanto due pareggi e tre sconfitte per un totale di quattro punti in classifica. Dunque, la necessità, per la squadra di Gotti di provare a sfruttare il turno casalingo per risollevarsi in graduatoria. Stessa necessità per la Sampdoria che arriva a questa gara dopo un match ben giocato contro il Milan ma perso per 2-1. La squadra di Giampaolo ha collezionato, finora, soltanto due pareggi che la lasciano al penultimo posto in classifica insieme alla Cremonese. Si gioca al Picco, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.