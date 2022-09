Torino e Sassuolo giocano una gara piuttosto bloccata e povera di occasioni da gol fino al 93' quando Alvarez trova la rete che decide il match. In partenza meglio il Torino che segna con Lazaro ma il gol viene annullato (giustamente) per fuorigioco di Vlasic. La risposta del Sassuolo in una conclusione ravvicinata di Frattesi parata con un gran riflesso da Milinkovic. Nella ripresa tante sostituzioni e il guizzo dell'urugiaiano che regala tre punti a Dionisi

CLASSIFICA