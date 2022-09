Vittoria in rimonta nel derby ligure per lo Spezia, che festeggia 2-1 al Picco e sale a quota 8 punti in classifica. In avvio Sabiri illude la Samp con una magia dalla distanza, sfortunata l'immediata autorete di Murillo. Dopo l'intervallo decisivi Dragowski e Audero su Caputo e Ampadu, pesantissimo il gol-partita di Nzola su assist di Holm. Terza sconfitta di fila per i blucerchiati, ancora senza successi in campionato

