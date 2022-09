Le probabili formazioni di Torino-Sassuolo: Juric rilancia Pellegri

Granata e neroverdi saranno impegnati nell'anticipo serale del sabato. Juric dovrebbe cambiare centravanti rispetto alla sconfitta di San Siro, con Pellegri favorito su Sanabria. Anche Singo e Schuurs confidano nel ritorno tra i titolari. Dionisi non recupera Berardi e Traorè: riconferma per Laurientè e Kyriakopoulos ai lati di Pinamonti. Dubbio Thorsvedt-Matheus Henrique a centrocampo. Torino-Sassuolo sarà trasmessa live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Entrambe reduci da una sconfitta, Torino e Sassuolo cercano il riscatto nell'anticipo del sabato sera della 7^ giornata. L'obiettivo per entrambe le squadre è regalarsi una sosta serena con una vittoria. Sia Juric che Dionisi devono fare il conto con gli indisponibili in attacco: il Toro non recupera Miranchuk. Il Sassuolo non può ancora contare sui lungodegenti Berardi, Defrel e Traorè.

Torino, Singo torna tra i titolari?

Juric in conferenza è stato positivo sull'utilizzo dall'inizio di Singo e Radonjic: "Entrambi si sono allenati molto bene in settimana con il gruppo". Il primo dovrebbe giocare a destra mandando in panchina Lazaro, mentre a sinistra verrà confermato Vojvoda. In mezzo al campo Lukic accanto a Linetty per sostituire ancora Ricci. In difesa l'acquisto estivo Schuurs dovrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto: a farne le spese dovrebbe essere Buongiorno, mentre Djidji e Rodriguez sono certi nel loro ruolo di braccetti. Per Pellegri una nuova chance dall'inizio, supportato dal duo fantasia Vlasic-Radonjic.

Torino, la probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

Sassuolo, dubbi in difesa e in mezzo al campo



Coperta corta per Dionisi. In attacco i problemi ormai cronici di Traorè, Berardi e Defrel rendono ancora obbligato il trio d'attacco: Pinamonti sarà il centravanti coadiuvato dal neo-arrivato Laurientè e da Kyriakopoulos, ancora adattato in attacco con Rogerio a occupare la casella di terzino sinistro. In difesa è squalificato Ruan Tressoldi. A centrocampo nuova occasione per Thorsvedt al posto di Matheus Henrique, mentre Frattesi e Maxime Lopez sono inamovibili nel 4-3-3.

Sassuolo, la probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorsvedt; Laurientè, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi