Si gioca il derby ligure al Picco, sfida alle 18.00 tra avversarie separate da tre punti in classifica. Lo Spezia non vince dall’esordio contro l’Empoli, peggio va alla Sampdoria che non ha ancora festeggiato i tre punti in campionato e arriva da due sconfitte di fila. Giampaolo affronta Gotti per sbloccarsi in stagione