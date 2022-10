Spalletti recupera Politano e Lozano. Da verificare le condizioni di Rrahmani ma per il difensore non dovrebebro esserci grossi problemi. Prevista staffetta tra Raspadori e Simeone. Nel Torino tornano Rodriguez e Sanabria mentre Vojvoda è infortunato. Sulle corsie Lazaro e Singo. Si gioca alle 15, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

Il Napoli capolista del campionato (insieme all'Atalanta) apre l'ottava giornata della Serie A dopo la sosta delle nazionali. Al Maradona è ospite il Torino che, dal canto suo, deve riscattare la sconfitta dell'Olimpico contro il Sassuolo. Spalletti recupera Politano e potrà contare anche su Lozano che in nazionale aveva saltato la sfida contro la Colombia. La formazione di Juric vuole recuperare terreno e attualmente è a quota 10 a pari punti con la Juventus. Si gioca alle 15, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky.

Napoli, Politano recupera. Staffetta in attacco

Osimhen ha come obiettivo quello di tornare con la Cremonese mentre Politano è tornato a disposizione. Da verificare Rrahamani che ha saltato l’ultimo impegno del Kosovo ma da Castelvolturno filtra ottimismo. Davanti favorito Politano su Lozano che ha saltato la sfida contro la Colombia ma a causa di un fastidio alla gamba. Ma si è allenato regolarmente in gruppo e quindi il messicano è a disposizione. Raspadori è in pole su Simeone ma è prevista una staffetta tra i due.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti