Il gol del Napoli

Al primo affondo passa subito la squadra di Spalletti. Apertura perfetta sulla sinistra per Mario Rui, che controlla e arriva sul fondo prima di mettere in mezzo un pallone morbidissimo. Si inserisce Anguissa, che svetta di testa in mezzo a due avversari e piazza all'angolino: il pallone tocca il palo interno e si infila in rete, Milinkovic-Savic può soltanto guardare!



NAPOLI-TORINO 1-0