Dopo il successo sulla Juventus, prima storica vittoria in trasfera per il Monza. La squadra di Palladino batte 3-0 a Marassi la Samp: la apre Pessina, raddoppio con un super gol di Caprari, la chiude nel recupero Sensi. Contestata la squadra a fine partita dai tifosi blucerchiati. A rischio la posizione dell'allenatore Marco Giampaolo, squalificato e in tribuna. La Samp è ultima in classifica con soli due punti