Le scelte di Nicola

Un solo cambio rispetto alla formazione attesa, invece, per Davide Nicola, che in difesa ritrova Lovato: subito in campo dopo l'infortunio l'ex Atalanta, preferito a Gyomber per completare il terzetto con Bronn e Daniliuc davanti a Sepe. In mezzo Maggiore, Coulibaly e Vilhena, con Candreva e Mazzocchi come quinti. In avanti la coppia titolare formata da Dia e Piatek