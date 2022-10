Sassuolo-Salernitana 5-0: video, gol e highlights

Sassuolo show, manita dei neroverdi contro la Salernitana nell'ottava giornata di Serie A. Apre le marcature Laurienté con un bel destro a giro, poi Pinamonti raddoppia nel finale di primo tempo su rigore concesso da Maria Sole Ferrieri Caputi, prima storica arbitro donna in Serie A. Nella ripresa gioia per Thorstvedt, Harroui e Antiste, tutti a segno al termine di azione di contropiede. Per i neroverdi è la seconda vittoria di fila, mentre per la squadra di Nicola è il secondo ko consecutivo in campionato