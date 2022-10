Nelle prime sette gare di questa Serie A, la Sampdoria è la squadra che ha effettuato più tiri in seguito a un recupero offensivo: 14, in media una volta ogni 3.6 occasioni in cui ha iniziato una sequenza a 40 metri o meno dalla linea di porta avversaria – anche la media è la migliore nel torneo in corso, dimostrando la sua efficienza nel recupero alto del pallone.