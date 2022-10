Trasferta non semplice per Stankovic alla prima da allenatore della Samp dopo l'esonero di Giampaolo. Il serbo affronta l'ex compagno di squadra all'Inter, Thiago Motta. Orsolini vince il ballottaggio con Vignato, Medel a centrocampo. Nella Samp Caputo-Gabbiadini in avanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD