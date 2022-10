Le parole di Pavel Nedved nel pre-partita:

"Ci troviamo nella situazione di recuperare punti: la partita è più importante per noi che per il Milan, perché siamo in ritardo. Leao può cambiare la partita tra i nostri avversari, noi abbiamo giocatori che potrebbero diventare come lui: è il caso di Vlahovic, ma ricordiamoci che è un 2000. In lui vedo un piccolo Ibra, me lo ricordo nel 2004 ed è sulla strada giusta. Milik lo può aiutare, non è così giovane ma tecnicamente è validissimo. Cosa ci è mancato finora? Abbiamo fatto tante valutazioni sui giocatori e su noi stessi, ma possiamo ancora fare una stagione importante. In questo momento, a causa delle assenze, non abbiamo ancora la squadra che avevamo in mente. Fisicamente è mancato qualcosa, serve una Juve più combattiva"