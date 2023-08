Serie A

Buona la prima per i rossoneri che battono 2-0 il Bologna al Dall'Ara. La squadra di Pioli chiude la pratica già nel primo tempo, quando Giroud e Pulisic nel giro di dieci minuti indirizzano il match: il primo su assist di Reijnders, il secondo con un destro da fuori area. Ma come sono andati i giocatori in questo esordio? Promossi e bocciati nelle pagelle di Dario Massara per approfondire il match BOLOGNA-MILAN 0-2, GLI HIGHLIGHTS