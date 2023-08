Juric punta su Sanabria rifornito da Vlasic e Karamoh (preferito a Radonjic). Fiducia sulla destra al nuovo acquisto Bellanova. Privo di Lapadula, Ranieri si affida a Luvumbo e Oristanio (panchina per Pavoletti e Shomurodov). Sulle fasce Zappa e Azzi. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD