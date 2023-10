L'Empoli per dare continuità alla vittoria di Firenze e uscire dalla zona pericolo, l'Atalanta per entrare nelle zone nobili della classifica. Motivazioni diverse ma ugualmente importanti per le due squadre che si sfidano alle 18.30 nel primo match di lunedì 30 ottobre che chiude la 10^giornata di serie A. Fuori Zappacosta fra i bergamaschi, nell'Empoli Andreazzoli non può disporre di Baldanzi e Destro

L' Empoli arriva dalla bella e per certi versi sorprendente vittoria di Firenze che ha ridato slancio alla squadra di Andreazzoli raggiunta a quota 7 al terz'ultimo posto dall'Udinese: “Non dobbiamo pensare di essere arrivati ad alzare l’asticella, ci sono tanti dettagli da migliorare . Quindi continuiamo a lavorare su questo, ci sono tante piccole cose da sistemare. Ma abbiamo una base su cui agire ” ha detto l'allenatore toscane in questa vigilia. L' Atalanta fiuta l'Europa che conta e dopo il 2-2 che ha lasciato qualche rammarico con lo Sturm Graz vuole dare continuità al suo cammino in campionato. Mancherà Zappacosta alle prese con una sindrome influenzale

Empoli, fuori causa Baldanzi e Destro

Andreazzoli conferma il 4-3-2-1. Davanti non dovrebbe cambiare niente visto che Baldanzi non sarà a disposizione per la solita botta al piede e si preferisce gestirlo. Caputo sarà ovviamente il terminale offensivo davanti a Cambiaghi e Cancellieri. Assente anche Destro per una noia muscolare. Un paio di dubbi in mezzo dove Ranocchia insidia Grassi per il ruolo di regista, ma attenzione a Fazzini che potrebbe far rifiatare Maleh. In difesa dubbio Ebuehi-Bereszynski per il terzino destro

EMPOLI (4-3-2-1) la probabile formazione: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.