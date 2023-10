Nella sconfitta contro l’Empoli, la Fiorentina ha interrotto una serie di cinque gare a segno di fila in campionato, in cui aveva realizzato una media di 2.4 reti a incontro; l’ultima volta in cui non ha trovato il gol in due incontri consecutivi in Serie A è stata nel gennaio 2023, contro Roma e Torino.