Torna a vincere il Genoa dopo tre sconfitte consecutive. A Marassi va ad Alberto Gilardino il duello tra ex bomber e compagni con Pippo Inzaghi. Nell’ 1-0 di questo anticipo è dell’islandese Gudmundsson la rete che porta i rossoblù a quota 11 punti in classifica. Pali per Badelj, Retegui nel primo tempo, traversa di Mazzocchi nella ripresa. Non arriva neppure alla 10^ giornata il primo successo stagionale per i campani che restano così a quota 4 punti e in piena zona retrocessione