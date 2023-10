Le probabili formazioni di Lazio–Fiorentina Lazio VS Fiorentina 4-3-3 4-2-3-1 Titolari 94 Provedel I. 29 Lazzari M. 4 Patric 13 Romagnoli A. 77 Marusic A. 8 Guendouzi M. 32 Cataldi D. 10 Luis Alberto 7 Felipe Anderson 17 Immobile C. 20 Zaccagni M. 1 Terracciano P. 65 Parisi F. 4 Milenkovic N. 28 Martínez L. 3 Biraghi C. 6 Arthur 32 Duncan A. 10 González N. 5 Bonaventura G. 77 Brekalo J. 9 Beltrán L. Riserve Sepe, Mandas, Pellegrini, Gila, Kamada, Vecino, Hysaj, Rovella, Pedro, Isaksen, Castellanos Ranieri, Comuzzo, Infantino, Barak, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Kouamé, Nzola, Kokorin, Sottil, Ikoné In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Casale Christiansen, Castrovilli, Pierozzi, Mina, Dodò, Kayode Allenatore Maurizio Sarri Vincenzo Italiano

Dopo gli impegni in Europa Lazio e Fiorentina si ritrovano nel match che chiude la 10^giornata di serie A. Nella Lazio assente Casale per un problema muscolare, gioca Patric in coppia con Romagnoli. Nella Fiorentina Italiano ritrova fra i disponibili il capitano Biraghi e conferma in attacco Beltran dopo la doppietta segnata in Conference League

Sarà Lazio-Fiorentina a chiudere, stasera alle 20.45, la decima giornata di Serie A. Lazio che in campionato è reduce da due vittorie consecutive con Atalanta e Sassuolo ma che in Champions League ha subito un pesante 3-1 sul campo del Feyenoord. La squadra di Sarri è al nono posto in classifica con 13 punti. La Fiorentina invece in campionato di punti ne ha 17 ma è reduce dalla sorprendente sconfitta in casa per 0-2 nel derby con l'Empoli. In settimana si è riscattata ampiamente in Conference League strapazzando al Franchi per 6-0 i serbi del Cukaricki

Lazio, Casale out gioca Patric Pochi dubbi ma anche pochi cambi nella Lazio che vedremo all'Olimpico contro la Fiorentina. Sarri non deroga dal 4-3-3 e sembra intenzionato a confermare in attacco Immobile con Castellanos che resta in ballottaggio ma che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Altra possibile novità a centrocampo dove Luis Alberto, che le ha giocate praticamente tutte, potrebbe anche lasciare spazio a Kamada. Scelte obbligate in difesa con Casale che ne avrà per 20 giorni almeno per una lesione muscolare, che sarà sostituito da Patric per far coppia con Romagnoli Lazio (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri