Le probabili formazioni di Frosinone–Empoli Frosinone VS Empoli 4-2-3-1 4-3-2-1 Titolari 80 Turati S. 22 Oyono A. 6 Romagnoli S. 5 Okoli C. 3 Marchizza R. 45 Barrenechea E. 36 Mazzitelli L. 18 Soulé M. 12 Reinier 7 Báez J. 70 Cheddira W. 99 Berisha E. 24 Ebuehi T. 34 Ismajli A. 33 Luperto S. 13 Cacace L. 18 Marin R. 5 Grassi A. 21 Fazzini J. 28 Cambiaghi N. 35 Baldanzi T. 9 Caputo F. Riserve Cerofolini, Macej, Lusuardi, Bourabia, Lirola, Monterisi, Brescianini, Bidaoui, Kvernadze, Lulic, Caso, Cuni, Ibrahimovic, Garritano, Kaio Jorge Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Kovalenko, Maldini, Bereszynski, Gyasi, Guarino, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Bastoni In dubbio - - Squalificati - Maleh Indisponibili Kalaj, Harroui, Gelli Pezzella Allenatore Eusebio Di Francesco Aurelio Andreazzoli

Dopo l'impresa in coppa Italia sul campo del Torino il Frosinone vuole tornare a vincere anche in campionato. Di Francesco ripropone dall'inizio la rivelazione Soulè. Andreazzoli è costretto a fare punti anche per le vittorie di Udinese e Cagliari che hanno reso più difficile la situazione di classifica. Confermato Caputo al centro dell'attacco

12 punti in classifica e la voglia di continuare a stupire. Il Frosinone cerca un altro risultato per proseguire la sua stagione da favola che si è arricchita del prestigioso successo in coppa Italia sul campo del Torino. Torna dal primo minuto Soulè autore fin qui di 5 gol ed 1 assist ed elogiato pubblicamente anche da Allegri che ne detiene con la Juventus il cartellino. Nell'Empoli Andreazzoli confida nella ritrovata vena gol di Caputo per bissare un'altra trasferta come quella vittoriosa nel derby contro la Fiorentina

Frosinone, Soulè torna titolare dopo Coppa Italia Solo elogi da Di Francesco per Andreazzoli alla vigilia di una partita che potrebbe far agganciare al Frosinone l'11° posto in classifica. "Conosco benissimo Andreazzoli col quale ho lavorato in passato, so come ragiona e come lavora con le proprie squadre alle quali cerca di dare una identità precisa. L’Empoli ha spiccate qualità offensive, è una squadra che ha palleggio, è pericolosissima nonostante abbia fatto poche reti, ma viene fuori da prestazioni dal mio punto di vista veramente ottime". Soulè titolare con Cheddira che è insidiato da Cuni per il ruolo di prima punta. Dall'inizio anche Reinier autore del gol vittoria in coppa Italia contro il Torino Frosinone (4-2-3-1) la probabile formazione: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Baez; Cheddira. All. Di Francesco