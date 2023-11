Dopo l'eliminazione in coppa Italia contro il Frosinone il Torino cerca il riscatto in casa davanti al Sassuolo. Juric conferma lo schieramento con due attaccanti che dovrebbero essere Zapata e Sanabria. Dionisi, che in coppa ha superato il turno ai rigori contro lo Spezia, cerca un altro successo esterno dopo quello di fine settembre contro l'Inter puntando su Berardi, Pinamonti e Laurentiè

Torino, Tameze scala in difesa

Partita delicata per il Torino sul filo della contestazione del pubblico dopo il ko in coppa Italia con il Frosinone. Juric valuta la condizione dei suoi e non cambia l'assetto delle ultime partite. In campo con il 3-5-2 con la variabile Tameze che potrebbe essere arretrato in difesa e preferito a Zima per frenare le caratteristiche di Laurentiè. Per il resto tornano Ricci e Milinkovic Savic dal primo minuto e Ilic si gioca con Gineitis una maglia a centrocampo. Davanti Zapata e Sanabria a caccia di gol

Torino (3-5-2) la probabile formazione: Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Juric