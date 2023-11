Superato lo choc della rimonta subita a Cagliari (il rocambolesco 4-3 con Pavoletti protagonista nel recupero) dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, con la bella vittoria sul Torino (2-1), Di Francesco conferma Ibrahimovic in attacco, autore del primo gol contro i granata. Con lui ci sono Soulè e Cuni. Parte fuori Cheddira, come a Cagliari (in Coppa Italia aveva giocato dal 1'). Capitan Mazzitelli rientra dalla squalifica a centrocampo, in porta torna Turati dopo la buona prova in coppa di Cerofolini