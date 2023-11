La sconfitta in Coppa Italia aveva lasciato amarezze e dubbi, il Torino conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 2-1 il Sassuolo al termine di una gara combattuta. Sanabria sblocca il match per i granata che si fanno raggiungere da una rete di Thorstvedt. Nella ripresa i neroverdi vicini al gol con una traversa di Laurienté ma poi Vlasic segna la rete che vale il successo e i 15 punti in classifica per la squadra di Juric

LE PAGELLE