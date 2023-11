Il Genoa ritrova la vittoria battendo 1-0 il Verona a Marassi. Senza Retegui, Gilardino si affida a Dragusin, in gol al 44' e al primo centro in Serie A con un bellissimo destro al volo su assist di Haps. I padroni di casa falliscono il raddoppio con Puscas e Badelj e quasi ne pagano le conseguenze: Terracciano colpisce il palo, Martinez si esalta su Djuric. Quinta sconfitta consecutiva per l'Hellas, futuro di Baroni a rischio

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ