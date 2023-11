Lecce-Milan 2-2: video, gol e highlights

Gara incredibile al Via del Mare: Milan avanti nel primo tempo con Giroud e Reijnders, che colpisce anche un palo. Nella ripresa entra Sansone, che segna il gol del momentaneo 1-2 e serve l'assist a Banda per il 2-2 finale del Lecce. L'attaccante colpisce anche un palo prima del finale pazzesco: al 93' viene espulso Giroud per proteste, un minuto dopo Piccoli segna un eurogol da 30 metri ma il Var annulla la rete per un fallo su Thiaw. Nel Milan infortuni per Leao e Calabria

