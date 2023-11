Il Monza è soltanto una delle due squadre, assieme alla Juventus, a non avere ancora perso alcuna partita casalinga in questo campionato e una delle tre, con Juventus e Atalanta, ad avere incassato meno reti (due) in gare interne. Inoltre, i brianzoli potrebbero restare imbattuti per sei sfide consecutive all’U-Power per la prima volta in Serie A (al momento cinque, come tra novembre 2022 e febbraio 2023).